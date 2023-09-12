Издание отмечает, что в Пекине кардинал встретится с китайскими чиновниками. Будут говорить о войне в Украине.
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Что известно о визите кардинала
Вероятно, 13 сентября состоится встреча Маттео Дзуппи с премьером Ли Цяном. По данным газеты, это якобы последняя "миротворческая миссия" по урегулированию войны России против Украины.
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Кратко о "миротворческой миссии" Ватикана
- В конце апреля во время визита в Венгрию Папа Римский заявил, что присоединился к "миссии по достижению мира" в Украине. Понтифик подчеркнул, что готов сделать все, что нужно. Впрочем, о чем идет речь, не уточнил. Мол, "миссия еще не публичная".
- Позже представители Ватикана сообщили, что цель миссии – "ослабить напряженность" между Украиной и Россией.
- В мае Владимир Зеленский встретился с Папой. После глава государства отметил, что Украина приветствует предложения третьих сторон о помощи в преодолении спровоцированных войной кризисов и в завершении войны. Однако формула мира состоит в том, чтобы привлечь те страны, которые действительно хотят достичь его в Европе.
- В начале июня Дзуппи прибыл в Украину. Зеленский обсудил с ним военные преступления России, в частности упомянул и о подрыве оккупантами Каховской ГЭС. Также президент отметил, что прекращением огня и заморозкой конфликта достичь мира не удастся.
- Кардинал выразил солидарность Папы Римского с украинским народом и пообещал помочь с некоторыми гуманитарными инициативами, а именно возвращением украинских пленных и депортированных детей.
- Кстати, уже в конце июня специальный посланник Папы посетил Москву. Там он встретился с военной преступницей, причастной к незаконной депортации украинских детей. Дзуппи пожал так называемой "омбудсмену" руку.
- По словам Львовой-Беловой, на встрече обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и "защитой прав детей". Военная преступница цинично заявила, что "христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании".
- Позже в Ватикане заявили, что миссия в Москву была "гуманитарной". Так что якобы о переговорах речь не шла.