Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Римсько-Католицької церкви в Україні. Нагадаємо, росіяни пошкодили Миколаївський костел 20 грудня, під час ранкової ракетної атаки на Київ. Від вибухової хвилі вилетіли старовинні вітражі, яким було 120 років. Неоготичну споруду збудував Владислав Городецький.

До теми Мінкульт розробив план відновлення Миколаївського костелу у Києві: що планують зробити

Що подарують Папі Римському

У Святвечір костел кардинал Конрад Краєвський. Він помолився про справедливий мир в Україні, а йому вручили подарунок.

Голуба із уламків вітража зробила художниця Яна Таргоня, парафіянка костелу. Прикметно, що композиція містить напис італійською, який перекладається як "Шматочок вітражного скла з фасаду костелу святого Миколая у Києві 20.12.2024".



Голуб з уламків костьольного вітража / Фото Римсько-Католицька церква в Україні

Кардинал повезе подарунок до Ватикану. Йому показали руйнування святині, спричинені російською атакою.



Яна Таргоня та Конрад Краєвський / Фото Римсько-Католицька церква в Україні

Цікаво! Краєвський у Києві вже вчетверте. Перший його візит відбувся одразу після деокупації Київщини. Тоді в храмі створили гуманітарний хаб. Потерпілим від окупації роздали 350 тонн допомоги. Кардинал під час Пасхального тридення вмивав ноги волонтерам, які допомагали постраждалим.

В якому стані Миколаївський костел зараз

Настоятель парафії повідомив, що віряни прибрали вибите вітражне і звичайне скло. Власним коштом вони засклили полікарбонатом розету і вікна у вежах. Також найняли фірму, яка зняла висячі частини вітража, щоб зберегти і відновити його.

Одразу після атаки мовилося, що люди готові прибирати, але мусять почекати на комісію Мінкульту. Адже костел є національною пам'яткою.