Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука в интервью "Радио Свобода". Он рассказал, что папа Франциск может анонсировать свой визит в Украину за месяц до поездки.

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Что известно о предстоящем визите папы Римского в Украину

Блаженнейший Святослав рассказал, папа Римский принял приглашение посетить Украину, впрочем, пока неизвестно, когда это произойдет. Он добавил, что в ближайшие планы папы Франциска не входит визит в Украину.

Пока нет даты визита, но папа Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, чем он решил в Украину приехать. Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине,

– заявил глава УГКЦ.

Ранее папа Римский Франциск во время личной встречи с Блаженнейшим Святославом заявил, что будет продолжать поддерживать Украину и не позволит миру забыть войну, которую начала Россия.