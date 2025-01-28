В день открытия зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге Вселенский патриарх Варфоломей сделал соответствующее заявление во Дворце Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.
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Что рассказал Вселенский патриарх
Варфоломей надеется, что совместное празднование исторического юбилея Никейского собора, в частности паломничество Папы Римского в Никею в мае этого года, станет стимулом для нового богословского разговора и восстановления христианского сотрудничества.
Вселенский патриарх убежден – церкви и религиозные общины имеют не только важное значение в личной и духовной жизни людей, но и играют ключевую роль в мобилизации институтов и обществ на разных уровнях.
Давайте строить мир, в котором молитва Христа за единство будет наконец осуществлена,
– призвал он.
Напомним, накануне в своей речи Папа Франциск также вспомнил юбилей первого из великих вселенских соборов. На Никейском соборе 1700 лет назад приняли символ веры в единосущного Бога-Сына.
Папа призвал христиан объединить усилия для "решительного шага вперед к единству вокруг общей даты Пасхи".
Кстати, в 2025 году Пасху отмечают в один день по Юлианскому и Григорианскому календарям – 20 апреля.
Варфоломей вспомнил Украину
Вселенский патриарх подчеркнул, что весь мир наблюдает за борьбой украинского народа за независимость и религиозную свободу
Наша поддержка церквей в кризисе выходит за рамки просто моральной или духовной. Развитие и зрелость Православной церкви Украины демонстрируют, как солидарность и единство работают на практике, а не только в теории,
– сказал Варфоломей.
По его словам, предоставление и признание автокефалии ПЦУ 6 лет назад показало, что древние принципы помогают решать современные проблемы в мире, а "канонический порядок и пастырская опека могут исцелить разделение и вековые раны".