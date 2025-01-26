Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Что Папа Франциск говорил о Пасхе

В ходе речи Папа Франциск подчеркнул, что в этом году исполняется 1700 лет с Никейского собора - первого из великих Вселенских соборов, во время которого приняли Никейский символ веры в единосущного Бога-Сына.

По словам понтифика, годовщина его провозглашения – повод для всех христиан, которые читают тот же Символ веры и верят в того же Бога"

Откроем заново общие корни веры. Сохраним единство!

– отметил глава католической церкви.

Папа призвал христиан работать вместе, чтобы "сделать решительный шаг вперед к единству вокруг общей даты Пасхи". В то же время он отметил, что в этом году Пасха приходится на одну и ту же дату как для Юлианского, так и для Григорианского календарей.

К слову, в марте Папа Франциск планирует назначить сестру Раффаэллу Петрини губернатором Ватикана. Это будет первый случай, когда женщина будет занимать такую должность – с момента основания города-государства 96 лет назад эту должность занимали только мужчины