Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что допуск геев к священству длительное время оставался чем-то вроде табуированной темы.

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Открытые геи смогут становиться священниками

Ранее Ватикан однозначно не запрещал геям становиться священниками, однако в предыдущей инструкции от 2016 года было указано, что семинарии не могут принимать мужчин, которые имеют так называемые "глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности".

Согласно новой версии документа, одобренной итальянскими епископами в ноябре, директора семинарий "должны учитывать сексуальные предпочтения кандидатов в священники, но только как один из аспектов их личности".

Когда речь идет о гомосексуальных наклонностях в процессе формирования, также целесообразно не сводить рассмотрение только к этому аспекту, но понимать его значение в пределах целой структуры личности молодого человека,

– говорится в инструкциях.

Стоит отметить, что геям позволяют вступать в священство при условии,, что они не будут заниматься сексом – как это всегда требовалось от гетеросексуальных священников.

Официально Католическая церковь учит, что к гомосексуальным людям нужно относиться с достоинством и уважением, но считает, что гомосексуальная активность "по своей сути является порочной".