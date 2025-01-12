Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що допуск геїв до священства тривалий час залишався чимось на зразок табуйованої теми.

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Відкриті геї зможуть ставати священниками

Раніше Ватикан однозначно не забороняв геям ставати священниками, однак у попередній інструкції від 2016 року було вказано, що семінарії не можуть приймати чоловіків, які мають так звані "глибоко вкорінені гомосексуальні нахили".

Згідно з новою версією документу, схваленою італійськими єпископами у листопаді, директори семінарій "повинні враховувати сексуальні уподобання кандидатів у священики, але лише як один з аспектів їхньої особистості".

Коли йдеться про гомосексуальні нахили в процесі формування, також доцільно не зводити розгляд лише до цього аспекту, але розуміти його значення в межах цілої структури особистості молодої людини,
– йдеться в інструкціях.

Варто зазначити, що геям дозволяють вступати до священства за умови, що вони не будуть займатися сексом як це завжди вимагалося від гетеросексуальних священиків.

Офіційно Католицька церква вчить, що до гомосексуальних людей потрібно ставитися з гідністю та повагою, але вважає, що гомосексуальна активність "за своєю суттю є порочною".