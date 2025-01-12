Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що допуск геїв до священства тривалий час залишався чимось на зразок табуйованої теми.

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Відкриті геї зможуть ставати священниками

Раніше Ватикан однозначно не забороняв геям ставати священниками, однак у попередній інструкції від 2016 року було вказано, що семінарії не можуть приймати чоловіків, які мають так звані "глибоко вкорінені гомосексуальні нахили".

Згідно з новою версією документу, схваленою італійськими єпископами у листопаді, директори семінарій "повинні враховувати сексуальні уподобання кандидатів у священики, але лише як один з аспектів їхньої особистості".

Коли йдеться про гомосексуальні нахили в процесі формування, також доцільно не зводити розгляд лише до цього аспекту, але розуміти його значення в межах цілої структури особистості молодої людини,

– йдеться в інструкціях.

Варто зазначити, що геям дозволяють вступати до священства за умови, що вони не будуть займатися сексом – як це завжди вимагалося від гетеросексуальних священиків.

Офіційно Католицька церква вчить, що до гомосексуальних людей потрібно ставитися з гідністю та повагою, але вважає, що гомосексуальна активність "за своєю суттю є порочною".