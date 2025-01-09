Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.
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Понтифік засудив поведінку черниць і сказав, що жінкам знадобляться "героїчні" зусилля, щоб перестати поширювати "отруйні плітки". Також він підкреслив, що черниці демонструють світові "кислі обличчя".
Іноді у своєму житті я зустрічав черниць з "оцтовим" обличчям, і це виглядає неприязно. Це не те, що допомагає залучити людей. Оцет огидний, а черниці з оцтовим обличчям – не буду навіть говорити про це,
– сказав Папа Римський.
Тож понтифік закликав черниць бути "оповісницями привітності" і прийняти "спосіб життя, який є доброзичливим і люблячим до всіх".
Папа Римський попросив черниць не робити "кислі обличчя" / Фото Unsplash
Скандал за участю Папи Римського
- Раніше Папу Римського розкритикували за "консервативні погляди" на роль жінки. Він сказав, що католицька церква визначає роль жінки як "доньки, сестри та матері", з чим не погодився католицький університет у Бельгії.
- Університет Бельгії засудив такі висловлювання Франциска, опублікувавши відповідну заяву. Такі погляди назвали «консервативними», а також "детерміністськими й редуктивними".