Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Понтифік засудив поведінку черниць і сказав, що жінкам знадобляться "героїчні" зусилля, щоб перестати поширювати "отруйні плітки". Також він підкреслив, що черниці демонструють світові "кислі обличчя".

Іноді у своєму житті я зустрічав черниць з "оцтовим" обличчям, і це виглядає неприязно. Це не те, що допомагає залучити людей. Оцет огидний, а черниці з оцтовим обличчям – не буду навіть говорити про це,

– сказав Папа Римський.

Тож понтифік закликав черниць бути "оповісницями привітності" і прийняти "спосіб життя, який є доброзичливим і люблячим до всіх".



Папа Римський попросив черниць не робити "кислі обличчя" / Фото Unsplash

Скандал за участю Папи Римського