Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Що Папа Франциск говорив про Великдень

У ході промови Папа Франциск підкреслив, що цьогоріч виповнюється 1700 років з Нікейського собору — першого з великих Вселенських соборів, під час якого прийняли Нікейський символ віри в єдиносущого Бога-Сина.

За словами понтифіка, річниця його проголошення – нагода для всіх християн, які читають той самий Символ віри і вірять в того самого Бога"

Відкриймо заново спільне коріння віри. Збережімо єдність!

– зазначив глава католицької церкви.

Папа закликав християн працювати разом, щоб "зробити рішучий крок вперед до єдності навколо спільної дати Великодня". Водночас він зазначив, що цього року Великдень припадає на ту саму дату як для Юліанського, так і для Григоріанського календарів.

До слова, у березні Папа Франциск планує призначити сестру Раффаеллу Петріні губернатором Ватикану. Це буде перший випадок, коли жінка обійматиме таку посаду – з моменту заснування міста-держави 96 років тому цю посаду обіймали лише чоловіки