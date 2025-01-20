Таку заяву він зробив в ефірі італійського ток-шоу Che tempo che fa, передає 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Вперше жінка стане губернатором Ватикану

Папа Франциск оголосив про плани призначити сестру Рафаеллу Петріні губернатором Ватикану у березні. З моменту заснування міста-держави 96 років тому цю посаду обіймали лише чоловіки. Губернатор є фактичним главою уряду, керуючи державою від імені Папи.

Робота жінок у Курії прогресувала повільно, але ефективно...Жінки справляються краще, ніж ми,

– зазначив Папа.

Зауважимо, з 2021 року Петріні обіймає посаду генерального секретаря губернаторства Ватикану. Вона замінить архієпископа Фернандо Вергеса Альсагу, якому 1 березня 2025 року виповниться 80 років.

Папа призначив жінку на ще одну керівну посаду

Раніше Папа Франциск призначив італійську монахиню Сімону Брамбіллу першою жінкою, яка очолить великий департамент у Ватикані.

Це відомство є одним з найважливіших у Ватикані. Офіційно відоме як Дикастерія Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, воно відповідає за всі релігійні ордени – від єзуїтів і францисканців до сестер Милосердя і менших новітніх рухів.

Ці призначення знаменують собою важливий крок у прагненні Папи Франциска надати жінкам більше лідерських ролей в управлінні церквою.