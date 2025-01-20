Такое заявление он сделал в эфире итальянского ток-шоу Che tempo che fa, передает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Впервые женщина станет губернатором Ватикана

Папа Франциск объявил о планах назначить сестру Рафаэллу Петрини губернатором Ватикана в марте. С момента основания города-государства 96 лет назад эту должность занимали только мужчины. Губернатор является фактическим главой правительства, управляя государством от имени Папы.

Работа женщин в Курии прогрессировала медленно, но эффективно… Женщины справляются лучше, чем мы,

– отметил Папа.

Заметим, с 2021 года Петрини занимает должность генерального секретаря губернаторства Ватикана. Она заменит архиепископа Фернандо Вергеса Альсагу, которому 1 марта 2025 года исполнится 80 лет.

Папа назначил женщину на еще одну руководящую должность

Ранее Папа Франциск назначил итальянскую монахиню Симону Брамбиллу первой женщиной, которая возглавит большой департамент в Ватикане.

Это ведомство является одним из важнейших в Ватикане. Официально известное как Дикастерия Институтов богопосвященной жизни и Обществ апостольской жизни, оно отвечает за все религиозные ордена – от иезуитов и францисканцев до сестер Милосердия и меньших новейших движений.

Эти назначения знаменуют собой важный шаг в стремлении Папы Франциска предоставить женщинам больше лидерских ролей в управлении церковью.