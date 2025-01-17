Этот вопрос решили в Варшаве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram заместителя председателя Офиса президента Ирины Верещук.

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В ОП пообещали выдать паспорта всем украинцам за рубежом

15 января Владимир Зеленский провел важную встречу с украинской общиной в Варшаве, во время которой обсудил насущные проблемы, связанные с выдачей загранпаспортов Государственным предприятием "Документ".

Во время обсуждения было подчеркнуто, что более 80 тысяч граждан Украины, проживающих в Польше, ожидают получения своих документов в течение длительного периода.

Президент вопрос решил вопрос. Паспорта будут выданы. И не только в Польше – везде, где они "застряли",

– сказала Верещук.

Напомним, 23 апреля 2024 года Кабинет Министров объявил о запрете выдачи внутренних и заграничных паспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины. Исключение – оформление документов, необходимых для возвращения в страну.

В связи с новыми правилами воинского учета значительное количество паспортов, выданных до изменений, "застряли" в разных странах. Так, мужчины призывного возраста теперь обязаны предоставлять документы воинского учета и обновленную информацию для того, чтобы подать заявление на получение загранпаспорта.

К слову, украинцы, которые подали заявления на получение паспорта еще до введения новых правил, тоже столкнулись с задержками документов.