"Центры единства" создадут в странах, где много украинцев. В частности в Польше и Германии. Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Варшаве 15 января, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Значительно больше, чем в 2023: сколько украинцев выехали за границу в 2024 году

За рубежом будут работать unity hubs

Владимир Зеленский сообщил, что уже обсудил поддержку наших граждан, которые находятся в Польше, со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Сегодня говорили о наших людях здесь, в Польше. О поддержке для них от Польши, о сохранении связей украинской общины и украинского государства... И мы начинаем работу центров поддержки украинцев за рубежом – unity hubs. Такие центры единства будут и в Польше, будут и в Германии, и в других странах, где есть наши люди,

– сообщил Зеленский.

Президент пока не уточнил, чем именно будут заниматься "центры единства". Попутно он поблагодарил Польшу за уважение и внимание к Украине и украинцам.