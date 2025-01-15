Количество граждан, которые остались за рубежом в 2024 году, выросло втрое по сравнению с предыдущим. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на "Опендатабот".

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Сколько украинцев выехали за границу в 2024 году

В 2024 году выехали за границу и не вернулись 443 украинцев. Больше всего людей остались за границей в июне – 194 тысяч. Для сравнения, в 2023 году разница между выездами и возвращениями всего составляла 134 тысячи.

В течение 2024 года только три месяца показали положительный баланс возвращений: в апреле в Украину вернулось на 58 тысяч больше людей, чем выехало, в июле – на 23 тысячи, а в августе – на 89 тысяч.

Сколько украинцев выехали за границу с начала полномасштабной войны

За три года полномасштабного вторжения за рубежом осталось около 3 миллионов украинцев. Это почти столько, сколько за 10 предыдущих лет (с 2011 по 2021), когда страну покинули 3,3 миллиона граждан.

Обратите внимание. Эти данные учитывают только зарегистрированные пересечения на официальных пунктах пропуска. Точных данных о людях, которые выезжали за границу с оккупированных территорий через Россию или выехали нелегально, нет.

По состоянию на 31 августа 2024 года 4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в разных странах ЕС. Из них 60% находились в Германии (1,1 миллиона), Польше (975 тысяч) и Чехии (376 тысяч).