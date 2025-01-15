Кількість громадян, які залишилися за кордоном у 2024 році, зросла утричі порівняно з попереднім. Про це пише 24 Канал, посилаючись на "Опендатабот".

Дивіться також Що буде з виплатами для українців у різних країнах у 2025 році

Скільки українців виїхали за кордон у 2024 році

У 2024 році виїхали за кордон та не повернулися 443 українців. Найбільше людей залишилися за кордоном у червні – 194 тисяч. Для порівняння, у 2023 році різниця між виїздами та поверненнями всього становила 134 тисячі.

Протягом 2024 року лише три місяці показали позитивний баланс повернень: у квітні до України повернулося на 58 тисяч більше людей, ніж виїхало, у липні – на 23 тисячі, а в серпні – на 89 тисяч.

Скільки українців виїхали за кордон від початку повномасштабної війни

За три роки повномасштабного вторгнення за кордоном залишилося близько 3 мільйони українців. Це майже стільки, скільки за 10 попередніх років (з 2011 по 2021), коли країну залишили 3,3 мільйона громадян.

Зверніть увагу. Ці дані враховують лише зареєстровані перетини на офіційних пунктах пропуску. Точних даних щодо людей, які виїжджали за кордон з окупованих територій через Росію або виїхали нелегально, немає.

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту у різних країнах ЄС. З них 60% перебували в Німеччині (1,1 мільйона), Польщі (975 тисяч) та Чехії (376 тисяч).