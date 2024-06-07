Об этом говорится в новом постановлении украинского правительства. Новые правила заработают уже с 30 июня 2024 года.

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Паспорта не будут выдавать без военно-учетных документов

Кабинет Министров согласовал реализацию экспериментального проекта, направленного на предоставление административных услуг в сфере миграции за пределы Украины.

Правительство также внесло изменения в процесс выдачи и обновления паспортов как для граждан Украины, так и для иностранцев, который теперь включает процедуры замены утраченных или похищенных паспортов. Ответственность за выполнение этих задач будет возложена на государственное предприятие "Документ".

Согласно постановлению украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта.

Постановление Кабмина об изменениях в выдаче паспортов украинцам призывного возраста за рубежом: смотрите документ

Эти новые правила должны быть внедрены 30 июня 2024 года и будут действовать до принятия закона об административных услугах для граждан Украины за рубежом, но не дольше шести месяцев со дня вступления в силу постановления.

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