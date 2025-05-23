Стороны переговорного процесса откликнулись на предложение Папы Римского Льва XIV. Политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский в эфире 24 Канала отметил, что изменение места переговоров не играет большой роли, но Ватикан может быть удобной основой для них.

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Ватикан начинает проявляться больше

Политолог отметил, что новоизбранный Папа Римский заявлял, что он будет готов взаимодействовать со сторонами переговорного процесса для мирного урегулирования российско-украинской войны. По его мнению, сейчас в Ватикане вроде бы есть новое дыхание и желание сильнее ввязываться в эту историю.

Даже обмен пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000" происходит при сотрудничестве Ватикана. То, что есть возможность вдохнуть новую силу в эти переговоры – это позитивный сигнал,

– уверен Шеренговский.

Он напомнил, что для американского президента Дональда Трампа была одной из идей фикс – сократить расходы США и не втягиваться в войны. Ситуация выглядит таким образом, что, несмотря на все его иллюзии и намерения закончить войну за 24 часа, оказалось, что она слишком сложная для быстрого урегулирования.

США уже изменили риторику и не раз заявляли, что могут покинуть переговорный процесс. Однако пока американцы продолжают оставаться в нем, в том числе при содействии Европы.

Отметим, что по мнению политолога Игоря Рейтеровича, для Украины есть ряд преимуществ в том, что место переговоров со Стамбула изменится на Ватикан, это выгодно для нашего государства. Он спрогнозировал, как может вести себя Россия в ответ на предложение Папы Римского провести встречу именно там.