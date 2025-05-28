Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського та Мерца.

До теми "Капітуляція Києва": в ISW припустили, які вимоги Росія представить у "меморандумі"

Росіяни не передали свій "меморандум", хоча обіцяли

Окупанти постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну. Вони обіцяли, що одразу після обміну нададуть адженду для зустрічі лідерів або так званий меморандум. Але цього не сталося.

Наша сторона зв'язувалася з росіянами. Міністр оборони дзвонив Мединському. Вони казали "буде", але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали США – вони також чекають. Усі чекають. Напевно, треба не чекати, а робити серйозніші кроки,

– заявив президент.

Росіяни всіляко затягують війну, говорячи, що не хочуть їхати у Ватикан або Женеву. Мовляв, це майданчики, нав'язані Заходом.

"Якщо чесно, це не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, а хочуть у натівську країну – Туреччину. Тобто питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі – питання виключно в Путіні", – висловився Зеленський.

За його словами, догма – не майданчик, а результат, тобто закінчення війни. Україна відкрита до будь-якого формату, на відміну від Росії.