Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Важно Документ, что передали России, содержит четкие шаги к прекращению огня, – советник Зеленского

В МИД ответили на упреки Пескова

Украина призвала Россию немедленно передать так называемый "меморандум" о прекращении огня. Впрочем, в Кремле назвали такое требование "не конструктивным", и вместо этого призвали провести новый раунд переговоров в Стамбуле. Новую встречу россияне предлагают провести уже в понедельник, 2 июня.

В МИД Украины в ответ на это отметили, что страх России передавать так называемый "меморандум" о прекращении огня указывает лишь на то, что он наполнен нереалистичными ультиматумами.

В России боятся признать, что тормозят мирный процесс. Они должны немедленно принять этот документ, как ранее сказал министр иностранных дел Андрей Сибига и прекратить играть в игры,

– подчеркнул Тихий.

Представитель МИД добавил, что такая риторика Кремля также указывает на то, что следующий раунд переговоров в Стамбуле может оказаться нерезультативным и пустым.

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина уже передала России свой вариант "меморандума" о прекращении огня. Однако в Кремле в ответ не передали свой вариант документа, что является очередным свидетельством попытки затянуть мирный процесс.