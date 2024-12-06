Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака. Зауважимо, видання WSJ писало, що зустріч, яка відбулася у США, стала початком переговорів між Україною та командою Трампа, зокрема щодо можливих шляхів припинення війни з Росією.

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З ким зустрічалася делегація у США

Так, згадуючи про розмови з командою Трампа та діловими колами США Андрій Єрмак зазначив, що поки без прізвищ. "Джентельменська домовленість", – вказав він.

Глава Офісу президента зазначив, що передав прапори України, підписані воїнами наших героїчних бригад, які зараз на передовій найбільшої війни у Європі з часів Другої світової - 95 ОДШб, 92-ї, 80-ї, 57-ї та 3-ї ОШБр. Також керівник ОП переповів про ситуацію на фронті.

Стосовно Білого дому, то там делегація провела продуктивну роботу з радником з національної безпеки президента США Джейком Салліваном.

Поговорив з Головою Гельсінської комісії США, Співголовою Конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, а також зі Співголовою Юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та лідером Республіканської партії в Сенаті США Мітчем МакКоннеллом,

– додав Єрмак.

Керівник Офісу зауважив, що також мав зустріч із Заступником Державного секретаря США Дж.Бассом

Крім того, Андрій Єрмак зустрівся з ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами, представниками демократичної партії. Глава ОП зауважив, що був радий бачити Гакіма Джеффріса, який є лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу США.

Ще Єрмак бесіду з філантропом та справжнім другом України Вільямом Альбертом "Біллом" Акманом, а також з іншим представниками бізнесових кіл США.