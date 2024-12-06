Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака. Заметим, издание WSJ писало, что встреча, которая состоялась в США, стала началом переговоров между Украиной и командой Трампа, в частности относительно возможных путей прекращения войны с Россией.

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С кем встречалась делегация в США

Так, вспоминая о разговорах с командой Трампа и деловыми кругами США Андрей Ермак отметил, что пока без фамилий. "Джентельменская договоренность", – указал он.

Глава Офиса президента отметил, что передал флаги Украины, подписанные воинами наших героических бригад, которые сейчас на передовой крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой - 95 ОДШб, 92-й, 80-й, 57-й и 3-й ОШБр. Также руководитель ОП пересказал о ситуации на фронте.

Относительно Белого дома, то там делегация провела продуктивную работу с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном.

Поговорил с Председателем Хельсинской комиссии США, Сопредседателем Конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, а также с Сопредседателем Юридического комитета Сената США Линдси Грэмом и лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем МакКоннеллом,

– добавил Ермак.

Руководитель Офиса отметил, что также имел встречу с заместителем Государственного секретаря США Дж.Бассом

Кроме того, Андрей Ермак встретился с ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами, представителями демократической партии. Глава ОП заметил, что был рад видеть Гакима Джеффриса, который является лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса США.

Еще Ермак беседу с филантропом и настоящим другом Украины Уильямом Альбертом "Биллом" Акманом, а также с другим представителями бизнес-кругов США.