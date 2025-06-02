Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Зеленського під час онлайн-розмови з журналістами в понеділок, 2 червня.

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Росія визнала, що викрадає дітей

Під час переговорів у Стамбулі Україна заявила росіянам, що ті викрали 20 тисяч українських дітей, а у відповідь почула, що йдеться максимум про сотні.

За словами Володимира Зеленського, російська делегація заперечила число, але не сам факт.

Наша команда образилася на це. А я, чесно кажучи, не ображаюся на це, а вважаю, що це важлива фіксація не кількості, самого факту, що вони погоджуються, що вкрали дітей. Ми вважаємо тисячі, а вони кажуть, що питання про сотні. Важливо, що цей факт зафіксовано,

– підкреслив президент.

Нагадаємо, у ході нового раунду переговорів Україна офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Андрій Єрмак пояснив, що йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, також підтвердив, що повернення дітей є пріоритетом.

Тим часом голова російської делегації Владімір Мединський заявив, що вони розглянуть кожну ситуацію. За його словами, Росія повертає Україні тих дітей, які мають на українській території батьків.