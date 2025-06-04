Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова. Зустріччю головував очільник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов.

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Що відомо про нараду

За словами Умєрова, на нараді визначили конкретні кроки для повернення важкохворих, тяжко поранених бійців, а також молодих військових віком до 25 років, які перебувають у ворожому полоні.

Окрему увагу приділили питанню репатріації тіл полеглих воїнів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Росії. "Ми зобов’язані повернути кожного з них – з честю та вдячністю", – зазначив міністр.

Усі залучені структури отримали чіткі завдання. Окрім того, щодо етапів реалізації домовленостей налагоджено комунікацію з російською стороною, дії якої – "ключовий тест на щирість намірів продовжувати перемовини й наближати припинення бойових дій".

Працюємо, щоб кожен українець, який потрапив у полон, повернувся додому. Це – питання державної відповідальності та національної гідності,

– додав Умєров.

Нагадаємо, під час пресконференції 4 червня Володимир Зеленський розповів, що наступний обмін полоненими може відбутися вже 7 – 8 червня. Росія нібито готова обміняти 500 військових, однак досі не передала Україні списки.