Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова. Встречей председательствовал глава Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов.

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Что известно о совещании

По словам Умерова, на совещании определили конкретные шаги для возвращения тяжелобольных, тяжело раненых бойцов, а также молодых военных в возрасте до 25 лет, которые находятся во вражеском плену.

Отдельное внимание уделили вопросу репатриации тел павших воинов, находящихся на временно оккупированных территориях или в России. "Мы обязаны вернуть каждого из них – с честью и благодарностью", – отметил министр.

Все привлеченные структуры получили четкие задачи. Кроме того, по этапам реализации договоренностей налажена коммуникация с российской стороной, действия которой – "ключевой тест на искренность намерений продолжать переговоры и приближать прекращение боевых действий".

Работаем, чтобы каждый украинец, попавший в плен, вернулся домой. Это – вопрос государственной ответственности и национального достоинства,

– добавил Умеров.

Напомним, во время пресс-конференции 4 июня Владимир Зеленский рассказал, что следующий обмен пленными может состояться уже 7 – 8 июня. Россия якобы готова обменять 500 военных, однако до сих пор не передала Украине списки.