Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в среду, 4 июня, во время пресс-конференции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о предстоящем обмене

Президент Украины на брифинге сообщил о проведении консультаций между украинской и российской сторонами относительно обмена.

Российская сторона передала информацию, что в эти выходные она сможет передать 500 наших военных из этой тысячи, о которой мы договорились. То есть мы будем готовы с нашей стороны обменять соответствующее количество,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина пока не получила списки, несмотря на то, что в отличие от предыдущих майских переговоров в Стамбуле, на этот раз стороны договорились об их предварительном предоставлении. Киев будет настаивать на этом.

"Россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки, кого мы меняем. Для нас это важно. Мы пока списки снова не получили, снова находятся какие-то причины. Будем все-таки настаивать, чтобы украинская сторона получила списки", – добавил он.

Отдельно он высказался по поводу договоренности по обмену телами. Как пояснил президент, в российских документах отмечено, что они идентифицировали только 15 – 20% тел погибших. Об этом свидетельствует и украинский анализ.

"Договорились, что подготовимся все правильно, чтобы была четкая идентификация, потому что мы не шутим с нашими военными и нашими павшими. Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян… потому что у нас уже был пример", – говорит Зеленский.

Напомним, ранее он рассказал, что во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 2 июня стороны договорились об обмене пленными. В общей сложности домой могут вернуть более 1 тысячи украинцев.