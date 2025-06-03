Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в интервью для Укринформа.

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Проверяет ли Украина освобожденных из плена бойцов

По словам Юсова, соответствующие службы осуществляют контрразведывательные проверки по каждому украинскому военному, освобожденного из российского плена. Он отметил, что в случае выявления подозрительных фактов, они дальше действуют в рамках действующего законодательства.

По ее результатам происходят процессуальные действия в рамках украинского законодательства. Поэтому, безусловно, это все без внимания не остается,

– подчеркнул Юсов.

Он добавил, что диверсантов в "чистом виде" среди возвращенных не фиксировали. Однако российские спецслужбы прибегают к давлению на пленных или манипуляциям.

"Безусловно, с каждым, кто был в плену, так или иначе работали вражеские спецслужбы, им пытались манипулировать, на семьи могли пробовать влиять. Поэтому государство это все проверяет", – резюмировал он.

К слову, Юсов также сообщил, что в начале полномасштабного вторжения среди украинских военнопленных были беременные женщины. Впрочем, российская сторона отдавать их безусловно и включала в обменные списки.