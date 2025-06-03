Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова для Укринформ.

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Как россияне проводят обмены пленными

Андрей Юсов рассказал об одной из абсурдных ситуаций, которые случались во время обменов пленными с Россией.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения среди украинских военнопленных были и беременные женщины, однако даже в таких случаях российская сторона отказывалась отдавать их безусловно – вместо этого включала в обменные списки.

Они так же их выставляли на обмен. Ну это просто к вопросу, наверное, культурного уровня этих людей,

– подчеркнул Юсов.

К слову, в новом интервью Андрей Юсов также прокомментировал недавний обмен пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, этот раз обмен проходил иначе, чем обычно: Россия предоставила списки лиц, которых готова оперативно передать, а в ответ Украина передала собственные списки пленных, которых также готова освободить.

Также в рамках этого обмена в Россию выехали 70 коллаборационистов – это произошло "по взаимному согласию".