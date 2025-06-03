Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Обращались ли в ГУР к людям со сверхъестественными способностями

Юсов ответил, что людьми со сверхспособностями можно считать капелланов. Ведь они общаются как с родными пленных, так и с теми, кого освободили из плена. Капелланы вдохновляют и мотивируют – и молитвой, и собственным словом.

Главные советники со сверхспособностями, которые у нас работают, – это прежде всего бывшие пленные, которые есть в том числе и среди сотрудников Координационного штаба, которые на собственном примере показывают и мотивируют: "есть смысл бороться, государство работает, вот я был в плену и вернулся",

– подчеркнул представитель ГУР.

Он добавил: знает, что родственники пленных часто обращаются к "нетрадиционным источникам" – от безысходности.

"В лучшем случае это потраченные средства и эмоциональное утешение. Я не буду ничего больше добавлять, каждый ищет выход по-своему. Но эти данные в информационной системе Координационного штаба не учитываются", – объяснил разведчик.

Напомним, в прошлом году был случай, когда гадалка якобы нашла пропавшего бойца. Но журналисты, которые обратились к ней, признались: "провидице" показали фото погибшего военного. В полиции открыли производство.