О своем опыте и помощи военным 24 Каналу рассказала Елена Легенчук – капеллан Христианской службы спасения добровольческого корпуса военных капелланов. Заметим, что в конце материала есть реквизиты, по которым можно сбросить донаты благотворительному фонду, который обеспечивает функционирование передвижной стоматологии на фронте.

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Где бы я ни была и что бы ни делала, работаю с военными и их семьями

Чем вы занимались до начала войны и чем занимаетесь сейчас?

До начала войны я занималась многим: своей семьей, своими детьми. У меня также есть бизнес в Украине – салон красоты, которому уже больше десяти лет. Также это служение в церкви, которым я занимаюсь уже пятнадцать лет. Благотворительность и сотрудничество с фондом "Миссия в Украине", занимающимся реабилитацией детей с инвалидностью. К тому же я профессиональный фотограф. Также занималась организацией и проведением христианских конференций в Украине и за границей для женщин. Иллюстрацией книг. Ну и до войны занималась и была сосредоточена на написании своей книги.

Сейчас из этого всего у меня остался салон красоты, работающий без моего участия благодаря девушкам. А у меня остается моя семья, но я ей сейчас, к сожалению, уделяю не так много внимания, как прежде. В основном, моя работа – это капелланство офлайн и онлайн. Где бы я ни была, что бы я ни делала, я постоянно занимаюсь работой, связанной с военными и их семьями.

А о чем именно писали книгу?

Мы с детьми делали кулинарные рецепты для детей. Я занималась ее иллюстрацией. Мы прописывали эти рецепты, и у нас уже были заготовки, то есть я работала над этим максимально разносторонне.

Ваша семья осталась в Испании или они тоже приехали в Украину?

Мои дети продолжают жить в Испании и ходить в школу. Они остались с мужем. У них жизнь почти не изменилась.

Расскажите о своей первой поездке на фронт. Когда решили это сделать?

У меня не было мысли о том, чтобы уезжать на фронт. Вообще никакой. У меня была мысль: "Как я могу помочь украинцам?" Я была в это время за границей, поэтому мое сердце разрывалось. Я думаю, как и у многих украинцев, был такой "синдром вины уцелевшего". Знаете, чувство вины за то, что выжил, за то, что у тебя все нормально.

Вот когда я справилась с этим чувством, начала волонтерить. Передавала из-за границы все что могла: начиная от наколенников и заканчивая ночными прицелами, дронами, тепловизорами. Потом, когда деньги начали заканчиваться, я поняла, что нужно привлекать помощь и открывать сбор.

И так я волонтерила до тех пор, пока не познакомилась с капелланами, которые рассказали мне об идее создания мобильной стоматологии для пострадавших от войны военных и гражданских.

Эта идея просто зажгла меня изнутри, и я улетела с этой идеей в Штаты. Там я за донаты фотографировала людей. Также я посещала разные церкви, где рассказывала об этой идее и работе капелланов. Это позволило мне собрать определенную сумму денег, но этого было недостаточно, чтобы стоматология уже начала работать. Потому я продолжала сотрудничество с капелланами. У меня была идея, что эта стоматология должна запуститься. Наше сотрудничество привело к тому, что они сказали мне: "Давай, съездишь с нами на передовую, посмотришь для кого ты так стараешься".



Капелланам часто приходится работать в экстремальных условиях / Фото предоставлено 24 Каналу

Моя первая поездка была в качестве помощника капеллана. Она была решающей потому, что там произошел ряд событий, когда Бог показывал, что это мое место, я должна бы сейчас быть здесь. Он показал мне любовь к парням, потому что все мое служение до этого было связано с женщинами и детьми.

У меня даже не было такой идеи – служить мужчинам, как духовник, священник. И тут Бог показывает, что вот мало того, что это мужчины, так это еще и военные, и вот я тебе даю их, и все. У меня никто не спрашивал, это не было решение, чтобы я думала об этом. Я просто позвонила мужу и сказала, что вот, пожалуй, буду капелланом, потому что парни говорят, что нужно. И он сказал, хорошо, тогда благословляю. У нас очень короткие разговоры в этом плане. Когда Бог дает что-то, то мы не спорим, мы четко понимаем, что нужно. Потому это не мое решение, не моя мечта. У меня даже не было времени подумать. Меня окунули в это все, и я дальше плыву.

У нас есть поездки, где выезжает стоматология, а есть поездки, где сугубо капелланы – это две разные миссии. Несмотря на это, когда выезжает стоматологический кабинет, обычно там едут и капелланы. Мы занимаемся физическим состоянием бойца и духовным.

Это война – в этих условиях нужно уметь адаптироваться

С какими трудностями столкнулись при организации передвижной стоматологии?

Нам было тяжело купить бус. Мы собирали деньги, а потом один парень, который вообще из Молдовы, но живет в Штатах, и никогда меня не видел, связался и говорит: "Слушай, там есть бус, его тебе пригонят. Он не очень новый, но держите ".

Вышло так, что транспорт у нас есть, деньги на то, чтобы оборудовать, тоже есть. Наш бус был сделан полностью как кабинет. Там есть все для того, чтобы проводить даже протезирование, хирургическое вмешательство. Он маленький, но есть все для работы. Сейчас стоматология работает только благодаря донатам, приходящим от подписчиков.

Каждый раз я говорю: "Ребята, у нас осталось на месяц существования", проходит месяц – и снова есть ровно на этот период. Мы постоянно на грани. Вера наша испытывается каждый месяц. Хотелось бы, конечно, чтобы мы имели каких-то больших спонсоров или какие-то фонды, чтобы нас спонсировали, но пока так. И мы за это благодарны, потому что мы уже оказали помощь более чем 500 бойцам.



У военных на фронте часто начинаются проблемы с зубами / Фото предоставлено 24 Каналу

Причем это все один основной стоматолог, иногда нам помогают другие. Это все происходит в таких безумных условиях, я вам честно скажу. Меня в мае пригласили на конгресс капелланы стран Балтии, Штатов и Великобритании. Пригласили меня выступить перед ними с докладом о капелланской работе. Они где-то увидели мое интервью и их захватило.

Им просто разорвет мозг, когда я скажу, что мой стоматолог ставит коронки при обстреле на первой линии фронта. Потому что никто никогда этого нигде не делал. У нас невероятные люди. Бывает мне приходит 12 гривен доната, и я понимаю, что это не от жадности, а наоборот – это то, что смог дать человек.



Как работает мобильная стоматология / Фото предоставлено 24 Каналу

Вы говорили, что лечите военным зубы, но я еще видела, что вы и деткам в прифронтовых городках помогаете. Можете поподробнее об этом рассказать?

Осенью, когда у нас еще не было автомобиля, у нас был прицеп, в котором могли работать. Мы объездили всю Киевскую область: Буча, Гостомель, Мощун – все маленькие городки мы объездили и оказали помощь гражданским. Сейчас, когда мы выезжаем, стало все доступнее. К примеру, выезжаем в прифронтовую зону – стали мобильной стоматологией и лечим зубы.

Проходят какие-то женщины и спрашивают, что мы здесь делаем. Говорят, им тоже нужно вырвать зуб или поставить пломбу. Без проблем – мы заканчиваем с бойцами и помогаем им тоже.



Специалист передвижной стоматологии лечит зубы детям / Фото предоставлено 24 Каналу

У нас был выезд в Харьковскую область в 5 километрах от России. Там есть несколько населенных пунктов, но волонтеры туда не доезжают, потому что там страшно. А мы приехали туда стоматологией вместе с еще одним фондом.

Был случай, когда мы поехали к ребятам в Запорожскую область разведчикам делать зубы и на ночь остались у местного дедушки с инвалидностью. И он говорит: "У меня эти зубы, там уже все". Доктор посмотрел и говорит, мол, давайте здесь сделаем все, на кухне. И дедушке сделали анестезию, вырвали зуб.

Это война, и в этих условиях нужно уметь адаптироваться. Сегодня может быть прилет, и ты уже не успеваешь ничего сделать. Вот поэтому мы действуем так: хоть на кухне, хоть в дороге.

Как вы отважились работать под обстрелами?

Знаете, мне в Киеве, когда я останавливаюсь там, страшнее, чем на передовой. На фронте ты видишь сгоревший танк, вот тебе воронка от 152-го. Ты понимаешь – это война, все логично. Мне не верят, когда я говорю, что мне не страшно. Некогда бояться.

Я верю, что это от Бога такая особенность. Когда мы едем на линию фронта, то не страшно, потому что есть задачи, которые нужно выполнить, и нет времени на то, чтобы переживать. Возможно, я не переживала таких вещей, которые меня бы заставили бояться. Были обстрелы, видели прилеты, но это не то что бы повлияло на меня. Сначала были такие моменты, когда я видела, как Марьинку просто жгут, и это было всю ночь.

Там, где я ночевала, даже через забитое окно я видела как фосфор постоянно летит. Тогда мне было не то что страшно, но какое-то чувство армагедона. Это было сначала, когда остаешься лицом к лицу. Постоянно в работе, работаю с ребятами, которые рассказывают свои истории. То, что я вижу, это такое по сравнению с тем, что видят они. Под обстрелами не страшно, когда ты знаешь, что у тебя есть цель и ради чего ты здесь. Я ясно понимаю ради чего я там. Поэтому пока не страшно, а дальше увидим.



Елена Легенчук – военный капеллан-доброволец / Фото предоставлено 24 Каналу

Может ли женщина быть капелланом

Вы – военный капеллан, и за это вам регулярно прилетает большое количество хейта. Мол, женщина не может быть капелланом. Действительно ли это так, разъясните?

Обратите внимание! Согласно Закону Украины "О Службе военного капелланства", военный капеллан – лицо, которое в установленном настоящим Законом порядке получило мандат на право осуществления военной капелланской деятельности, заключило контракт о прохождении военной службы на должностях лиц офицерского состава (исключительно на должностях Службы военного капелланства) и осуществляет военную капелланскую деятельность в подразделениях ВСУ, Нацгвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и Госпогранслужбы на основаниях и в порядке, предусмотренных этим Законом.

Капелланский мандат нужен капеллану, служащему в рядах ВСУ. Поскольку я являюсь добровольцем, то мне даже не нужен этот мандат. Мне достаточно того, что я являюсь священнослужителем зарегистрированной церкви в Украине. Также у меня есть удостоверение капеллана организации, которая занимается подготовкой капелланов.

Наша организация сотрудничает с капелланским корпусом ВСУ. К примеру, мой командир Николай Корсун проводил обучение для капелланов ВСУ, где поделился опытом. То есть, новые капелланы получают опыт и от нас, добровольцев. У меня есть капелланское удостоверение от моего корпуса Христианской службы спасения и от военного корпуса. Всё это позволяет мне работать.

Весь хейт летит от людей, посещающих церковь и привыкших видеть священника в рясе. Вот если бы мы жили, например, в Штатах или Европе, то люди видели бы еще и другие церкви, другие обряды, другие традиции, которые, к слову, никак не противоречат Библии.

На самом деле я не обижаюсь на хейт, меня это даже немного бодрит. Я на этом раскручиваю диалоги для того, чтобы заставлять людей думать. Когда человек говорит, что женщина не может быть капелланом. Хорошо, почему? Те люди, которые это вещают, они не читали, вероятно, Библию и говорят это со своей ограниченной точки зрения. К примеру, за границей у меня никто не спрашивал, почему я капеллан.

Почему выбрали именно TikTok для того, чтобы доносить свои мысли?

Когда я приезжаю в Испанию, у меня больше работы, чем в Украине, потому что постоянно работаю онлайн благодаря TikTok. Это невероятная возможность пробиться к каждому бойцу там, где он есть. Я его (аккаунт, – 24 Канал) создала, потому что увидела, что они все там сидят в TikTok. А я "пилю" свои видео в Facebook – это для старших.

Если капеллан штатный, то он прикрепляется к одному батальону, одной бригаде и работает в воинской части. В то же время я свободна в том, что делаю. Я могу вести TikTok, могу ездить в любую точку на линии фронта, лишь бы я договорилась с командованием и меня там ждали. И сегодня я, например, уже имею доступ к "Волкам да Винчи", "Айдару", "Азову", 95-й бригаде и другим.

Капеллан – это связь между миром гражданских и миром военных

Мне запомнилась одна ваша фраза: "Пока ВСУ защищают нашу жизнь, мы воюем за их души и поднимаем дух". Можете рассказать, какие именно задачи стоят перед капелланом на фронте?

Капеллан – это связь между миром гражданских и миром военных. Мы, с одной стороны, приходим в мир гражданских и рассказываем, чтобы не забывали, что происходит на войне. А военным мы напоминаем о том, что, кроме войны, есть еще и жизнь, и они должны, во-первых, выжить, а во-вторых, хотеть вернуться туда.

Поверьте, большое количество военных не понимают, что они будут делать в гражданской жизни, и даже боятся, что эта война закончится и им придется жить свою жизнь. Особенно те, хто воюет с 2014–2015 годов. Лично я ставлю перед собой задачу закрыть физические, душевные и духовные потребности. Если у бойца не закрыты физические нужды, например, нужно полечить зубы, то мы это делаем. Или привезти довольствие – мы с пустыми руками не ездим никогда.

Когда закрываем физические потребности, я берусь за душевные. Я задаю вопросы, например:

Как ты себя чувствуешь?

Какое у тебя эмоциональное состояние?

Какие переживания?

Как ты спишь?

Какие-то обычные человеческие вопросы. Воин понимает, что его выслушали, что им интересуются. На самом деле это для меня не является чем-то рутинным и обычным. Каждый раз, когда я спрашиваю, мне действительно интересно и для меня действительно этот человек важен, его состояние важно. И потом говорим о духовном состоянии.

Также мы напоминаем им о том, зачем они здесь, ради чего. Сейчас очень много проблем с командованием и обеспечением. Мне постоянно прилетает, что я в интервью молчу об этом. А я молчу потому, что я не хочу дать повод соседям что-либо говорить об этом, поэтому больше говорю об эмоциональном состоянии. Мы знаем все их проблемы и проговариваем это: "Я не могу привести тебе Himars, но если твой дух сломается, то он тебе не поможет, потому что человек со сломанным духом уже подсознательно ищет отдых".

Реакции уставших воинов снижаются. Они чаще получают ранения. Они очень устали, поэтому я должна немного привести их в форму, вдохновить и погнали дальше работать.

С какими проблемами воины чаще всего обращаются?

Из тех, о которых можно говорить – это отношения с семьей. Сейчас очень страдают семьи, велик процент разводов. Затем усталость. Некоторые принимаемые законы. К примеру, когда снизили выплаты, это также подрывает моральный дух. Когда они воюют и знают, что их семьи ни в чем не нуждаются, им легче. Некоторые ребята говорили, что, окей, я умру там, но хоть они (семья, – 24 Канал) будут нормально жить. Война кажется бесконечной – это тоже подбивает. Проблемы с обеспечением, внутренние проблемы есть.

Чаще всего – это усталость и истощение. Хорошо, если были бы ротации, если бы их подменяли, чтобы они могли отдохнуть. Человек физически не может выдержать такой стресс. Их состояние очень нестабильно на фоне истощения и проблем, с которыми сталкиваются. Я хочу сказать одно, что сегодня каждая семья военного должна уже искать помощь военного психотерапевта, работать с военными капелланами. Это нужно начинать уже сейчас.

Их взгляды на жизнь меняются. Если вы спросите бойцов, что им нужно, все они скажут дать им боекомплекты, обеспечение, и все. Даже есть не будем, мы сейчас все это отобъем и пойдем домой. Они хотят, чтобы им было чем воевать просто.

Вы говорили только о мужчинах, а обращаются ли к вам женщины за помощью?

Обращаются, но очень редко, потому что, как показывает практика, женщины более выносливы. К примеру, у меня была онлайн-встреча с женами военнопленных защитников Мариуполя. Ее инициировала военнослужащая, у которой муж тоже сейчас в плену. Она написала, что им нужна помощь, поговорите. У нас была групповая работа – это впервые было в моей практике, работа с мамами и женами пленных.

Было нелегко, но Бог был на этой встрече. Эти два часа у нас прошли очень хорошо, они получили снова поддержку своей веры и надежды. Мы с ними много практических моментов обсудили. Сейчас очень много обращается ко мне именно жен военных.

Одно дело, когда он был всегда военным, и то многие из них никогда не воевали и не были на передовой. Им неоткуда черпать информацию, неоткуда брать понимание, как себя вести, о чем говорить, и очень много вопросов. Что касается женщин-военнослужащих, то ко мне две девушки обращались, а потом написали, что я в видео уже все об этом сказала.



Команда Елены помогает и гражданским при случае / Фото предоставлено 24 Каналу

А где вы обычно живете, когда ездите на передовую?

Это зависит от ситуации. Бывает церковь какая-то принимает. В Дружковке очень хороший пастор. У них есть центр, где они принимали детей из неблагополучных семей, там есть комнаты, и мы оставались так несколько раз. Иногда – это где-то рядом с военными, иногда – с гражданскими. Есть некоторые места, откуда уехали люди и позволяют нам жить в своей квартире.

О травле ЛГБТ-военных и роли вероисповедания бойцов

Имеет ли значение вероисповедание защитников или защитниц, приходящих к вам за помощью?

Смотрите, капеллан в принципе не должен рекламировать какую-либо церковь. В идеале капеллан должен оказывать духовную поддержку всем бойцам любой веры. То есть, если он говорит, что мусульманин, то я должна была с ним провести намаз – это в идеале. Однако, никто не готовил капелланов, у нас критически не хватает подготовки капелланской.

Лично я приношу христианство, но если человеку нужно поговорить и помолиться, то он может делать это, а я просто могу с ним быть рядом. Да, я не буду молиться с ним, потому что это уже идет в разрез с моим верованием, но я могу быть рядом, я могу выслушать. У нас был момент, когда кришнаит слушал все, что мы говорили, а потом сказал: "О, все, я хочу верить в Иисуса Христа. Что нужно делать?" Моя задача – рассказывать, но я ни за кем не бегаю, никого ничего не прошу.

– Часто в сети бывают случаи, когда ЛГБТ-военных хейтят и откровенно травят, прикрывая это религиозными взглядами. Как вы думаете, почему так происходит?

Мое мнение может очень отличаться от мнения других религиозных людей. Я считаю, что каждый человек имеет право на свободу, с рождения он имеет право быть свободным. И мой Бог сказал, что дает человеку свободу выбора. Если Всемогущий Бог дает человеку право жить так, как он хочет, и делать свой выбор, то кто я такая, чтобы осуждать человека.

Христиане говорят, что гомосексуализм – это грех. Да, в Библии написано, что это грех, но там не написано, что это больший грех, чем постоянная ложь, измена, кражи, неуважение к родителям, зависть или куча чего-то другого. Там не написано, что это самый большой грех. Поэтому говорить, что вот, это настоящие грешники, а все остальные – святые люди, то это не так.

В Библии написано, что мы не можем судить друг друга. Только Господь судья. Здесь вопрос в человечности. Моя задача – нести любовь Божью и показывать ее. Вот, смотри – это Бог, и Он есть любовь, Он тебя принимает. Если у тебя какие-то невзгоды, что-то не так, ты чего-то не понимаешь, то приди и Он тебе поможет. Точно не мне рассказывать, кому с кем жить и как.

Как поддержать военных, вернувшихся с фронта домой

Напоследок, можете ли дать несколько практических советов нашим читателям, как поддержать приехавших с фронта домой военного или военнослужащую?

Не доставать военных своими вопросами – это будет классная поддержка.

Понимать, что человек перенес стресс, он воспринимает мир не так, как воспринимает его гражданский. Должно быть понимание, что на наше простое действие или какой-то вопрос может быть реакция, которой мы совсем не ожидаем.

Понимать, что человек нуждается в адаптации, и быть очень корректными и тактичными.

Быть человечными.

У меня спрашивали жены военнопленных, как защитить своего мужа от вопросов, которые будут задавать. Как самим защититься от того, что люди постоянно лезут в душу? И знаете, что я сказала им? Во-первых, люди жестоки и они постоянно будут лезть в душу. Поэтому, если сегодня говорить читателям, то главный совет – будьте человечны. Это заключается в том, что нужно думать не только о себе и своем любопытстве, но и о человеке.

Лучше всего можно поддержать военных – это помочь им. Элементарные вещи: уступить место в транспорте или в очереди. Военные и их семьи могут чувствовать себя ненужными, потому что они в постоянном стрессе. Они очень радуются мелочам. Один военный рассказывал, что он ел в ресторане, а потом за него кто-то оплатил счет.

И он даже не знает, кто это был. И ему очень приятно, что о нем позаботились. Он был очень благодарен, что этот человек не представился сам лично, потому что ему было бы очень неудобно. Такие детали поддерживают и дают понимание, что их (военных – 24 Канал) ценят.

Мобильная стоматология и поездки на передовую нуждаются в регулярном финансировании.

Поддержать инициативу можно по реквизитам фонда "ХЭЛП ДЕНТАЛ ЮКРЕЙН":



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