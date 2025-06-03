Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова для Укринформ.

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Кого Украина передала России

Обмен пленными в формате "1000 на 1000" стал крупнейшим за весь период полномасштабной войны.

По словам Андрея Юсова, этот раз обмен проходил иначе, чем обычно: Россия предоставила списки лиц, которых готова оперативно передать, а в ответ Украина передала собственные списки пленных, которых также готова освободить.

Известно, что Украина в рамках государственных проектов, в частности инициативы "Хочу к своим", передала России 70 коллаборационистов – это произошло по взаимному согласию.

То есть это те люди, которые захотели выбрать для себя "чемодан – вокзал – Россия", – и они поехали,

– объяснил Юсов.

Заместитель председателя Координационного штаба подчеркнул, что речь идет только о гражданских лицах.

К слову, во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 2 июня стороны договорились о новом обмене пленными. По словам Владимира Зеленского, целом домой могут вернуть более 1000 украинцев.