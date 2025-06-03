Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова для Укрінформ.

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Кого Україна передала Росії

Обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" став найбільшим за весь період повномасштабної війни.

За словами Андрія Юсова, цього разу обмін проходив інакше, ніж зазвичай: Росія надала списки осіб, яких готова оперативно передати, а у відповідь Україна передала власні списки полонених, яких також готова звільнити.

Відомо, що Україна в межах державних проєктів, зокрема ініціативи "Хочу к своим", передала Росії 70 колаборантів – це відбулося за взаємною згодою.

Тобто це ті люди, які захотіли обрати для себе "чемодан – вокзал – Россия", – і вони поїхали,

– пояснив Юсов.

Заступник голови Координаційного штабу підкреслив, що йдеться лише про цивільних осіб.

До слова, під час перемовин між українською та російською делегаціями в Стамбулі 2 червня сторони домовилися про новий обмін полоненими. За словами Володимира Зеленського, загалом додому можуть повернути понад 1000 українців.