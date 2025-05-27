Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap News Agency.

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Чи обміняли військовополонених з КНДР

За даними агентства, солдати КНДР, яких взяли в полон українські захисники, не брали участі в нещодавньому обміні. Про це заявив південнокорейський законодавець.

Депутат Національних зборів Південної Кореї Ю Йон-вон зазначив, що 2 військовослужбовців з прізвищами Рі та Бек не були включені до списку обміну між Україною та Росією, який відбувся з п’ятниці по неділю. Він посилався на українське джерело.

Також депутат заявив, що бійців КНДР не включили до списку на прохання Сеула до Києва. Південна Корея заявила про готовність прийняти цих полонених, якщо ті захочуть переїхати Один із них, Рі, вже висловив такий намір.

Депутат зустрічався з північнокорейськими полоненими під час свого візиту до України в лютому. Рі висловив занепокоєння, що його батьків можуть стратити, якщо він повернеться до КНДР в межах обміну.

Ю Йон-вон закликав уряд Південної Кореї вжити заходів, аби дати їм можливість потрапити на Південь.