Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News Agency.

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Обменяли ли военнопленных из КНДР

По данным агентства, солдаты КНДР, которых взяли в плен украинские защитники, не участвовали в недавнем обмене. Об этом заявил южнокорейский законодатель.

Депутат Национального собрания Южной Кореи Ю Йон-вон отметил, что 2 военнослужащих с фамилиями Ри и Бек не были включены в список обмена между Украиной и Россией, который состоялся с пятницы по воскресенье. Он ссылался на украинский источник.

Также депутат заявил, что бойцов КНДР не включили в список по просьбе Сеула к Киеву. Южная Корея заявила о готовности принять этих пленных, если те захотят переехать Один из них, Ри, уже выразил такое намерение.

Депутат встречался с северокорейскими пленными во время своего визита в Украину в феврале. Ри выразил беспокойство, что его родителей могут казнить, если он вернется в КНДР в рамках обмена.

Ю Йон-вон призвал правительство Южной Кореи принять меры, чтобы дать им возможность попасть на Юг.