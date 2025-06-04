Эта часть составляет около 15 – 20%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг украинского президента.

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Что сказал Зеленский об обмене телами

Глава государства заявил, что украинская сторона договорилась с российской о том, чтобы была четкая идентификация.

Мы не шутим с нашими павшими, важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться, потому что уже был такой прецедент,

– объясняет Зеленский.

Он добавляет, что позиция Украины заключается в том, что после обмена пленными начнется подготовка по обмену телами. По словам президента, из-за технически важных вещей, украинская сторона считает, что это должно произойти в таком порядке.

Отметим, что во время брифинга глава государства также сообщил, что уже в эти выходные (7 – 8 июня) может состояться новый обмен пленными.

По его словам, Москва готова обменять 500 военных. Сейчас по этому поводу продолжаются консультации между украинской и российской сторонами.