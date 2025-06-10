В ефірі телемарафону заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов назвав обмін складним процесом, передає 24 Канал.

Дивіться також Додаткові новини будуть найближчим часом, – Юсов про нові етапи обміну

Який обмін хоче Україна

Він нагадав, що шалена інформаційна атака тривала навколо обмінів з боку російських пропагандистів задля тиску на українську переговорну групу.

Довідка: Голова російської делегації Владімір Мединський заявив, що Україна нібито зірвала обмін. Мовляв, українська сторона "несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими". Ця заява не відповідала дійсності.

Україна чітко дотримується домовленостей у Стамбулі. Усе зрозуміло. Ми прагнемо обміну "всіх на всіх" у певних категоріях. У даному випадку, у категоріях важкохворі, важкопоранені та молодші за 25 років,

– сказав Юсов.

Нагадаємо, що про новий обмін полоненими Росія та Україна домовилися 2 червня на прямих переговорах у Стамбулі.

9 червня додому повернулися молоді українці до 25 років, переважно 2000 років народження. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТрО, а також морської піхоти України і ДШВ. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року.