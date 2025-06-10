В эфире телемарафона заместитель главы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов назвал обмен сложным процессом, передает 24 Канал.

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Какой обмен хочет Украина

Он напомнил, что сумасшедшая информационная атака продолжалась вокруг обменов со стороны российских пропагандистов для давления на украинскую переговорную группу.

Справка: глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина якобы сорвала обмен. Мол, украинская сторона "неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными". Это заявление не соответствовало действительности.

Украина четко придерживается договоренностей в Стамбуле. Все ясно. Мы стремимся к обмену "всех на всех" в определенных категориях. В данном случае в категориях: тяжелобольные, тяжелораненые и младше 25 лет,

– сказал Юсов.

Напомним, что о новом обмене пленными Россия и Украина договорились 2 июня на прямых переговорах в Стамбуле.

9 июня домой вернулись украинцы младше 25 лет, преимущественно 2000 года рождения. Это воины ВСУ, ГПСУ, НГУ, ТрО, а также морской пехоты Украины и ДШУ. Подавляющее большинство из возвращенных находились в плену с 2022 года.