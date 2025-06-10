Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в эфире телемарафона.
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Что известно о следующих этапах обмена
Юсов отметил, что о точном количестве этапов нового большого обмена можно будет сказать только после его завершения.
Это сложный жилой процесс и сейчас в частности продолжается переговорный процесс, поэтому увидим. Результаты будут,
– заявил Юсов.
Он добавил, что уже в ближайшее время стоит ожидать дополнительных новостей относительно нового этапа обмена пленными.
Кроме того, по словам Юсова, Украина прогнется обмена "всех на всех" в определенных категориях. Сейчас говорится о тяжелобольных, тяжелораненых и пленных моложе 25 лет.
Напомним, количество возвращенных из плена не разглашается. В Координационном штабе отметили, что окончательные цифры освобожденных будут объявлены после завершения обменного процесса.