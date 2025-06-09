Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Почему сейчас не озвучивают количество возвращенных защитников в обмене

В Координационном штабе объяснили, что 9 июня начался обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой возвращается первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых договоренностей.

66-й обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса,

– заявили в штабе.

Также там отметили, что продолжается работа над репатриацией тел погибших при защите родины украинских военных.

К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что Украина работает над возвращением 6 000 тел павших защитников на родину, что предусмотрено договоренностями из Стамбула. Также украинская сторона работает над тем, чтобы формула обмена "всех на всех" стала реальностью.