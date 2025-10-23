Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время сделают все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел. об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о возвращении тел в Украину?

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур.

В Координационном штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста и личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Какие репатриационные мероприятия удалось провести раньше?