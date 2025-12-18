У Батайську перебої зі світлом. Про це пише 24 Канал з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

Що відомо про атаку?

У порту Ростова внаслідок удару загорівся танкер – загинули двоє членів екіпажу, ще троє зазнали поранень, пожежу ліквідували.

У Ростові БпЛА атакували танкер: дивіться відео

У Батайську, за офіційними даними, поранення отримали семеро людей.

Наслідки удару по Ростову: дивіться відео

У Міноборони Росії заявили, що ППО нібито знищила 47 українських дронів над чотирма регіонами та Чорним морем. Українська сторона ці повідомлення наразі не коментувала.

Останні атаки БпЛА на Росію

  • У ніч на 16 грудня дрони знову атакували Росію, під масованим ударом опинилася Брянська область. Ворожа ППО нібито збила 83 безпілотники, частина цілей летіла на Москву.

  • Сили оборони атакували Темрюцький порт у Росії, знищивши 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Пожежа на наливній естакаді скрапленого газу триває, вогонь охопив майже 1 000 квадратних метрів.