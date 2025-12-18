У Батайську перебої зі світлом. Про це пише 24 Канал з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

Що відомо про атаку?

У порту Ростова внаслідок удару загорівся танкер – загинули двоє членів екіпажу, ще троє зазнали поранень, пожежу ліквідували.

У Батайську, за офіційними даними, поранення отримали семеро людей.

У Міноборони Росії заявили, що ППО нібито знищила 47 українських дронів над чотирма регіонами та Чорним морем. Українська сторона ці повідомлення наразі не коментувала.

