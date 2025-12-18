На самом деле угрозы со стороны России и Беларуси сейчас направлены не против Киева. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, добавив, что все российское оружие мы уже увидели и на себе почувствовали.

Кому на самом деле угрожает Россия "Орешником"?

Однозначно, что это оружие не для Киева. Западные медиа пытаются отвлечь от себя эту угрозу, потому что на протяжении последних недель Россия направляет свое давление именно на западную аудиторию.

Мы слышали заявления Путина о том, что Европа якобы собирается нападать на Россию, поэтому нужно готовиться. Также было выступление перед военными и озвученное задание министру обороны поставить на боевое дежурство комплексы С-500. Их используют для отражения ракет типа "Орешник", то есть для баллистических ракет средней дальности.

Конечно, Европа не обладает таким оружием. А россияне пугают заявлениями Лукашенко, потому что сами пока не готовы угрожать ракетным вооружением Европе. Эту функцию выделили белорусскому диктатору,

– отметил Сергей Кузан.

До этого мы видели попытки Кремля саботировать мирные переговоры. Продолжаются заявления о том, что они хотят полной оккупации Украины. Поэтому ничего нового в ядерном шантаже нет.

Справочно! Межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" максимально может лететь на более 5 тысяч километров. Она является модифицированной версией старых советских разработок. Россия впервые использовала ее по Днепру в ноябре 2024 года.

Заявления Лукашенко только подтверждают накопление значительных сил России. К тому же говорится о баллистике, которая может достичь любого места Европы. Уже есть заявление одного из членов парламента Германии о том, что россияне держат в Беларуси контингент, состоящий из 350 – 360 тысяч человек.

"Итак, все эти заявления имеют целью прежде всего запугать Европу, потому что украинцев такими вещами уже не запугаешь", – отметил Сергей Кузан.

Конечно, акценты меняются, риторика Кремля становится жестче. Она недопустима в отношении европейцев, которые должны наконец показать России, что их единство невозможно подорвать.

Что известно о размещении "Орешника" в Беларуси?