Он также пообещал остановить удары по территории Украины в день выборов. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на "прямую линию" Путина.

Что сказал Путин?

Российский диктатор заявил, что нельзя обойти вниманием вопрос проживания миллионов граждан Украины на территории России – по разным оценкам, их от 5 до 10 миллионов.

Если уже будут выборы, то мы имеем право требовать у тех, кто их организует, чтобы украинцы, которые сейчас находятся в России, могли проголосовать на ее территории,

– добавил он.

По его словам, Москва "имеет право этого требовать", однако Путин не уточнил, на каких международно-правовых основаниях Россия может выдвигать такие требования.

Диктатор также сказал, что "готов подумать" о приостановке ударов по Украине, если та проведет выборы.

Что известно о других заявлениях Путина?