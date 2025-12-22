Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що інформація, яку розповсюджують західні ЗМІ, щодо пунктів мирного плану дуже суперечлива. Адже поки немає жодної конкретики. Це турбує.

Що американські перемовники мають пояснити Україні?

Ігор Рейтерович підкреслив, що позиція України, щодо пунктів мирної угоди з Росією однозначна і відповідає міжнародному законодавству. Позиція ж Кремля є абсолютно неприйнятною і злочинною.

Як зійтися посередині, коли є дві такі протилежні позиції? Абсолютно незрозуміло. Але спроба США вмовити Володимира Путіна завершити війну призвела до вкрай негативного наслідку – він перестав взагалі боятися Дональда Трампа,

– сказав політолог.

Він вважає, якщо американці хочуть повернути вплив на перемовинах, то треба змусити Кремль боятись та поважати США.

Однак є цікавий момент, що після зустрічі американських та російських представників у Маямі Кирило Дмитрієв зазначив, що наступна зустріч щодо мирних перемовин має відбутися у Москві.

З цього виникають питання, на які американці мають дати відповідь. Ми (Україна – 24 Канал) повинні її вимагати. Чому вони вирішили зустрітися в Москві? Американці щось пообіцяли росіянам? Чому наступна зустріч буде не в Києві? Може врешті-решт Стів Віткофф сюди б приїхав,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Тому, він підсумував, зараз у переговорному процесі виникає більше питань, ніж відповідей, однак виглядає, що росіяни досягли того, чого прагнули. Мовиться про те, що видимість прагнення миру з боку Росії начебто триває.

Що відомо про мирні переговори?