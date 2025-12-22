Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что информация, которую распространяют западные СМИ, по пунктам мирного плана очень противоречива. Ведь пока нет никакой конкретики. Это беспокоит.
Смотрите также "Мы приближаемся к развязке": большой прогноз историка Ярослава Грицака для Украины на 2026 год
Что американские переговорщики должны объяснить Украине?
Игорь Рейтерович подчеркнул, что позиция Украины, по пунктам мирного соглашения с Россией однозначна и соответствует международному законодательству. Позиция же Кремля является абсолютно неприемлемой и преступной.
Как сойтись посередине, когда есть две такие противоположные позиции? Совершенно непонятно. Но попытка США уговорить Владимира Путина завершить войну привела к крайне негативному последствию – он перестал вообще бояться Дональда Трампа,
– сказал политолог.
Он считает, если американцы хотят вернуть влияние на переговорах, то надо заставить Кремль бояться и уважать США.
Однако есть интересный момент, что после встречи американских и российских представителей в Майами Кирилл Дмитриев отметил, что следующая встреча по мирным переговорам должна состояться в Москве.
Из этого возникают вопросы, на которые американцы должны дать ответ. Мы (Украина – 24 Канал) должны его требовать. Почему они решили встретиться в Москве? Американцы что-то пообещали россиянам? Почему следующая встреча будет не в Киеве? Может в конце концов Стив Уиткофф сюда бы приехал,
– подчеркнул Игорь Рейтерович.
Поэтому, он подытожил, сейчас в переговорном процессе возникает больше вопросов, чем ответов, однако выглядит, что россияне достигли того, чего стремились. Говорится о том, что видимость стремления к миру со стороны России вроде бы продолжается.
Что известно о мирных переговорах?
В США заявили, что Украина рассматривает возможность отдать определенную территорию России. Однако есть осознание, что это может в будущем угрожать безопасности.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готовит необходимые документы для достижения справедливого мира. Разработано 20 пунктов соглашения, которые были согласованы с США и Европой.
Президент Финляндии считает, что мирное соглашение между Россией и Украиной сейчас очень вероятна. Это впервые с начала полномасштабного вторжения. Однако осталось 5% для согласования, которые требуют больше всего дискуссий.