Тривають доопрацювання документів з партнерами. Про це пише "РБК-Україна"з посиланням на Володимира Зеленського під час зустрічі з дипломатами, передає 24 Канал.

Що сказав президент про мирний план?

Зеленський уточнив, що вже розроблено 20 пунктів мирного плану, а також рамковий документ про гарантії безпеки між Україною, Європою та США.

Крім того, є двосторонній документ із США, який має розглядатися в Конгресі. Деталі президент не розкрив, однак наголосив на важливості розуміння того, на що може розраховувати українська армія після підписання таких гарантій.

Окремо напрацьовано перший драфт договору про відновлення України та економічну стратегію відбудови.

Зеленський зазначив, що базовий блок документів уже готовий, хоча деякі деталі ще потребують доопрацювання та фідбеку від США та інших партнерів.

