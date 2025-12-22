Утім, у Києві нібито визнають, що зрештою це доведеться зробити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для британського видання UnHerd.
Дивіться також Треба шанувати своїх батьків, а не відправляти їхні гроші в Україну, – Венс про допомогу Києву
Що сказав Венс про Донбас?
На думку американського високопосадовця, росіяни насправді прагнуть отримати контроль над усією територією Донецької області, і хоч Україна виступає проти цього, за його словами, це все ж станеться у результати.
Українці, зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, але навіть вони у приватному порядку визнають, що зрештою, ймовірно, втратять Донецьк, це може бути через 12 місяців, а може й довше,
– сказав він.
Джей Ді Венс визнав, що це "жахлива територіальна поступка", проте наголосив, що суперечки навколо питання підпорядкування Донецької області спричиняють "суттєву затримку" у мирних переговорах.
Водночас він заявив про "прорив" під час мирних переговорів щодо війни в Україні. Водночас, за словами політика, залишається ймовірність того, що сторонам не вдасться досягнути мирного вирішення.
Що відомо про обговорення такої пропозиції?
Вашингтон тисне на Київ щодо Донецької області та пропонує різні рішення. Наприклад, створення демілітаризованої зони. Західні ЗМІ пишуть, що пропозиції США щодо територій є неприйнятними для України.
Володимир Зеленський днями заявив, що Україна не планує виходити з територій, які наразі контролюють українські сили, і що будь-які рішення щодо вільної економічної зони ухвалюватимуть українці.
Полковник США у відставці Джон Світ і аналітик з нацбезпеки Марк Тот, зауважили, що ця територія є ключовою для стримування російських загарбників. Якщо Росія її отримає, то зупинятись на цьому не буде.