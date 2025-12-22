Відповідну заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час своєї промови на фестивалі America Fest, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Яку заяву зробив Венс?

Американський високопосадовець зробив чергову заяву стосовно підтримки Києва з боку США. За його словами, Вашингтон більше зосереджений на допомозі своїм громадянам, а не Україні, не згадавши про інші витрати.

Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, тому що віримо в те, що потрібно шанувати своїх батька і матір, а не відправляти всі їхні гроші в Україну,
– заявив Джей Ді Венс.

Допомога США для України: останні новини

  • Нещодавно президент Дональд Трамп підписав закон про національне оборонне фінансування на 2026 фінансовий рік на 901 мільярд доларів, який включає 800 мільйонів доларів допомоги Україні на 2026 рік.

  • До цього він висловився про зусилля США стосовно підтримки Києва, заявивши, що на початку конфлікту поставив Україні протитанкові комплекси Javelin, які "ефективно знищували російські танки".

  • Раніше американські чиновники зазначили, що постачання зброї Україні триває й очікується його збільшення до Різдва, забезпечуючи Київ озброєнням, попри перегляд внутрішнього балансу сил НАТО.