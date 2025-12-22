Відповідну заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час своєї промови на фестивалі America Fest, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Яку заяву зробив Венс?

Американський високопосадовець зробив чергову заяву стосовно підтримки Києва з боку США. За його словами, Вашингтон більше зосереджений на допомозі своїм громадянам, а не Україні, не згадавши про інші витрати.

Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, тому що віримо в те, що потрібно шанувати своїх батька і матір, а не відправляти всі їхні гроші в Україну,

– заявив Джей Ді Венс.

Допомога США для України: останні новини