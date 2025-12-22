Соответствующее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своей речи на фестивале America Fest, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Какое заявление сделал Вэнс?

Американский чиновник сделал очередное заявление относительно поддержки Киева со стороны США. По его словам, Вашингтон больше сосредоточен на помощи своим гражданам, а не Украине, не упомянув о других расходах.

Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно уважать своих отца и мать, а не отправлять все их деньги в Украину,
– заявил Джей Ди Вэнс.

Помощь США для Украины: последние новости

  • Недавно президент Дональд Трамп подписал закон о национальном оборонном финансировании на 2026 финансовый год на 901 миллиард долларов, который включает 800 миллионов долларов помощи Украине на 2026 год.

  • До этого он высказался об усилиях США по поддержке Киева, заявив, что в начале конфликта поставил Украине противотанковые комплексы Javelin, которые "эффективно уничтожали российские танки".

  • Ранее американские чиновники отметили, что поставки оружия Украине продолжаются и ожидается его увеличение до Рождества, обеспечивая Киев вооружением, несмотря на пересмотр внутреннего баланса сил НАТО.