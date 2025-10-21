Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Чего требуют россияне теперь?
Они передали американцам частное коммюнике. Reuters утверждает, что это произошло в минувшие выходные. Об этом журналистам рассказали сообщили сообщили два американских чиновника и лицо, знакомое с ситуацией.
В коммюнике повторено требование России взять под контроль весь украинский Донбасс, заявил один из американских чиновников, что фактически опровергает точку зрения Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены на их предыдущих местах,
– говорится в статье.
Справка. Частное коммюнике – это неофициальный документ, предназначен для сообщения позиции одной стороны другой.
СМИ со ссылкой на источники информируют, что на закрытой встрече с Зеленским 17 октября:
- американские чиновники предложили Зеленскому "предложенный Кремлем план отказа от Донбасса в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей".
- А Россия повторила свою предыдущую позицию, высказанную в неофициальном документе, мол, войска НАТО не должны быть развернуты в Украине в рамках любого мирного соглашения.