Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Чего требуют россияне теперь?

Они передали американцам частное коммюнике. Reuters утверждает, что это произошло в минувшие выходные. Об этом журналистам рассказали сообщили сообщили два американских чиновника и лицо, знакомое с ситуацией.

В коммюнике повторено требование России взять под контроль весь украинский Донбасс, заявил один из американских чиновников, что фактически опровергает точку зрения Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены на их предыдущих местах,

– говорится в статье.

Справка. Частное коммюнике – это неофициальный документ, предназначен для сообщения позиции одной стороны другой.

СМИ со ссылкой на источники информируют, что на закрытой встрече с Зеленским 17 октября: