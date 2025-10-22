Есть дискуссии относительно того, что Украина может отдать России Донбасс в обмен на мир и часть других территорий. Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец рассказал в эфире 24 Канала, что украинская власть уже ответила на это.

"Президент (Владимир Зеленский – 24 Канал) сказал, что украинская конституция не позволяет торговать или обменивать одну нашу территорию на другую", – подчеркнул он.

Будет ли давить Трамп на Украину?

Тарас Березовец считает, что Украина не будет обмениваться с Россией собственными территориями, поэтому Донбасс или другие регионы Россия не получит.

Он напомнил, что Путин ставил задачу своим войскам до 1 июня 2022 года оккупировать всю Луганскую область, а до 1 июля 2022 года – Донецкую.

Так случилось, что 3 года спустя ни то, ни другое задание не выполнено. Сейчас противник примерно контролирует 99,7% территорий Луганской области, но он так и не вышел на админграницы и 79% Донецкой области,

– сказал Березовец.

Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО отметил, что самая богатая и стратегически развитая часть Донбасса остается под контролем Украины. Хотя россияне и оккупировали значительную часть этой территории, но своей цели не достигли.

Если события будут развиваться по-прежнему, то противнику придется потратить еще не один год, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области.

Поэтому я считаю, что никто не может заставить Украину выполнить желание Путина. Американский лидер этого точно делать не будет. Он может говорить о том, какие есть пожелания у диктатора, но мы (Украина – 24 Канал) сами в праве выполнять их или нет,

– подчеркнул Березовец.

Он добавил, что американцы не имеют права голоса, чтобы распоряжаться украинскими территориями. Однако США, вероятно, и не будут пытаться давить на Украину, а просто констатировать позицию Кремля.

